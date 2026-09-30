Mar del Plata será desde este miércoles sede del 62° Coloquio de IDEA, que reunirá a más de 1.000 empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo sostener el crecimiento de la Argentina durante los próximos 20 años.

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Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro se desarrollará hasta el 2 de octubre en el Hotel Sheraton y tendrá como ejes la transformación global, la estabilidad, la competitividad y el desarrollo de las personas a través de la educación y el trabajo.

Entre los dirigentes políticos que participarán se encuentran el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, quienes brindarán sus exposiciones de manera virtual. También estará presente en Mar del Plata la senadora nacional Patricia Bullrich.

La primera jornada estará enfocada en los cambios que atraviesan la economía y la competencia internacional, con debates sobre geopolítica, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, cambios demográficos, recursos estratégicos y capital. Entre los expositores estarán Margaret Myers, Mark Esposito, Nicolás Aguzín, Guillermo Oliveto, Julen Baztarrica y Hernán Kazah.

El cierre estará a cargo de Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, quien expondrá sobre la experiencia de estabilización de ese país.

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La segunda jornada tendrá como eje las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y generar previsibilidad para la inversión. La agenda incluirá debates sobre macroeconomía, instituciones, seguridad jurídica, Justicia y acuerdos de largo plazo.

También habrá un espacio dedicado a educación y trabajo, además de dos paneles políticos. Uno estará centrado en el vínculo entre jóvenes y política, mientras que el otro abordará la agenda del Senado de la Nación, con la participación de Patricia Bullrich.

La tercera jornada estará dedicada a la inversión, productividad y competitividad. Entre los principales expositores estará Ryan McInerney, CEO de Visa, además de representantes de empresas como Tecpetrol, Lucciano’s, Newmont Argentina, Farmacity y Accenture.

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El futuro del trabajo, el impacto de las nuevas tecnologías, la influencia política y social y la experiencia económica de Israel también formarán parte de la agenda del último día.

Las palabras de cierre estarán a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

El 62° Coloquio de IDEA se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Hotel Sheraton Mar del Plata, con una agenda centrada en una pregunta: cómo transformar la etapa de estabilización en una estrategia capaz de sostener dos décadas de crecimiento.