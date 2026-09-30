Un incendio se registró durante la madrugada en una vivienda ubicada en Berutti al 6900. Bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otros sectores del inmueble.

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El hecho ocurrió en una propiedad de aproximadamente 15 metros de frente por 10 de fondo, construida con paredes y pisos de mampostería sólida, techo de chapas sobre tirantería y entablado de madera. La vivienda contaba con servicio de electricidad y gas natural y estaba distribuida en comedor, cocina, baño, dormitorio y garage.

Al arribar, los bomberos desplegaron una línea de 38 milímetros con lanza y realizaron las tareas necesarias para extinguir por completo el fuego. Como consecuencia del incendio, se registraron daños en elementos estructurales de la vivienda y en distintas pertenencias que se encontraban en el interior.

La propietaria se encontraba presente durante el operativo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni lesionadas.

En el lugar también estuvo presente personal del Comando Norte. Además, una dotación del Cuartel de Bomberos Centro se acercó con una autobomba para colaborar con el reabastecimiento de la unidad que había intervenido en el incendio.

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Una vez finalizadas las tareas, los bomberos replegaron el material utilizado y regresaron a la base sin que se registraran nuevas complicaciones.

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