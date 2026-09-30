El referente de Y.M.A.D. y del sector minero de Catamarca participó del encuentro empresarial que se desarrolla en Mar del Plata y destacó el impacto de las inversiones en litio, cobre, oro y plata.

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Fernando Jalil, integrante de Y.M.A.D. y referente del sector minero de Catamarca, participó del Coloquio IDEA en Mar del Plata y valoró la importancia del encuentro para analizar la situación económica y productiva del país.

“Me parece importantísimo, como todos los años. Se visibilizan todas las empresas, se escuchan muchas opiniones, se evalúa cómo estamos y hacia dónde vamos”, señaló sobre el evento que reúne en la ciudad a referentes del sector empresario.

Consultado por los cambios registrados en la actividad minera desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional, Jalil destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Catamarca.

“Muchas empresas mineras se han enfocado en la inversión, en la producción y, fundamentalmente, en nuevos emprendimientos de litio, como así también de cobre, oro y plata”, explicó.

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Además, remarcó que uno de los principales objetivos es avanzar en la creación de puestos de trabajo privados. “Creo que Catamarca es una de las potencias mineras y que esto posibilita el crecimiento y la generación de nuevos empleos privados, que es lo que estamos buscando”, sostuvo.

La participación de Jalil se dio en el marco del Coloquio IDEA, que tiene nuevamente a Mar del Plata como sede de debate entre empresarios y referentes de distintos sectores productivos del país.

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