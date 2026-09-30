La situación de los trabajadores vinculados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) genera preocupación en Mar del Plata ante el vencimiento de decenas de contratos y la falta de certezas sobre la continuidad laboral.

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“Hoy finalizan los contratos de 85 trabajadores que ya a partir del día de mañana no tendrían vinculación”, advirtió Diego Lencinas, secretario gremial de ATE y la CTA, al referirse a la situación que afecta al personal de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego y de la farmacia propia de la obra social.

El dirigente sostuvo que desde los gremios continúan reclamando respuestas a las autoridades nacionales. “Seguimos exigiendo respuestas por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Obra Social”, expresó, y señaló que también existe preocupación por el futuro de los establecimientos hoteleros.

Lencinas remarcó además el impacto que una eventual pérdida de puestos de trabajo podría tener sobre la economía local. “No queremos seguir viendo en nuestra ciudad locales, hoteles y diversos comercios bajar las persianas, porque eso genera más desempleo y más angustia económica”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el conflicto con los niveles de desocupación que atraviesa Mar del Plata y cuestionó las medidas económicas del Gobierno nacional.

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Finalmente, también apuntó contra el intendente interino Agustín Neme y reclamó una mayor intervención del Ejecutivo municipal. “Esta situación que se está viviendo con las y los trabajadores de IOSFA repercute directamente en la ciudad que él gobierna”, sostuvo Lencinas.