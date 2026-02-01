La crisis de una reconocida obra social se extiende al interior bonaerense
En muchos casos, los afiliados deben afrontar los gastos médicos de su bolsillo, sin certezas sobre futuros reintegros.
En muchos casos, los afiliados deben afrontar los gastos médicos de su bolsillo, sin certezas sobre futuros reintegros.
Así lo expresaron desde la Unión de Suboficiales y Pensionados, quienes el jueves visibilizaron una nueva protesta por la falta de atención y autorización de las prestaciones. El conflicto afecta a 16 mil personas en Mar del Plata.