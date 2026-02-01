La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo en el interior de la provincia de Buenos Aires tras la decisión de una clínica de Mar del Plata de suspender casi todas las prestaciones para afiliados militares, debido a deudas impagas.

El Hospital Privado de la Comunidad (HPC) informó a la Base Naval local que dejará de brindar servicios programados a personal cubierto por IOSFA, con excepción de oncología, pediatría, obstetricia y emergencias con riesgo de vida. La medida encendió alarmas entre los afiliados y profundizó una situación que ya venía mostrando graves falencias en distintas provincias.

En el Conurbano bonaerense, la entrega de medicamentos es irregular por la suspensión de convenios con numerosas farmacias, mientras que también se reportan dificultades en centros de salud como el Hospital Italiano de Bahía Blanca.

La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa había generado expectativas de una intervención rápida para ordenar el funcionamiento del IOSFA, pero hasta el momento no hubo medidas concretas. Según fuentes del sector, la obra social arrastra una deuda cercana a los $200.000 millones con prestadores de todo el país.

En ese contexto, en Casa Rosada se analiza una primera reforma que podría implementarse por decreto y que incluiría la división del IOSFA, que hoy tiene unos 600.000 afiliados, en dos estructuras separadas: una para Defensa y otra para Seguridad.

Fuente: Agencia DIB.