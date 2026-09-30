Los vecinos podrán opinar desde el sábado 3 de octubre sobre un Plan de Seguridad Integral. Las 49 Asociaciones de Fomento organizarán reuniones barriales, desde las 15, para explicar lo actuado hasta ahora. En esos encuentros repartirán una encuesta sobre el plan.

Ads

Cada entidad definirá la modalidad de la reunión en su barrio. Las iniciativas que surjan de la consulta llegarán a la comisión que redactará el plan. La integran representantes de la Municipalidad, la Provincia, la Nación y la Justicia.

Las Asociaciones de Fomento promueven el diseño del plan desde el Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Heraldo García, representante del barrio Constitución, sostuvo que la consulta permite participar en el diseño de una política de gobierno a través de la Asociación de Fomento. Aclaró que no hace falta pertenecer a un partido político ni a una agrupación.

Ads

Ads