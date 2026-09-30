La Municipalidad de General Pueyrredon organizó una agenda de actividades gratuitas para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre. Las propuestas se desarrollarán durante todo el mes en distintos espacios de Mar del Plata e incluirán charlas, paseos, encuentros recreativos, cine debate, espectáculos y actividades físicas.

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La programación comenzará este jueves, de 14 a 16, con el Ciclo de Expresiones Artísticas en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en 25 de mayo 3108. La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad.

El viernes a las 9.30 se realizará un nuevo itinerario del programa Huellas de Mar del Plata, denominado “Acordes sobre la roca: De Casa Mores a Cabo Corrientes”. Se trata de un paseo guiado que requiere inscripción previa al teléfono 489-4757. El punto de encuentro será en Alem y Gascón, frente a la antigua casa del músico Mariano Mores. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

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Otra de las propuestas destacadas será el festejo por los 41 años de la Feria de Mayores, que se realizará el sábado desde las 13.30 frente al Lago del Parque Camet. El encuentro contará con espectáculos artísticos y musicales y una mateada a la canasta, los organizadores invitaron a los participantes a llevar reposera y equipo de mate. La actividad también se suspenderá en caso de lluvia.

La agenda continuará el martes en la zona sur de la ciudad, en el Centro Gerontológico de Vértiz 3920 de 11 a 13, se llevará adelante una jornada recreativa con bingo musical, juegos cognitivos y actividad física a cargo del EMDER. También habrá una mateada a la canasta y será necesario comunicarse al 489-4757 para solicitar información o realizar la inscripción.

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Las actividades seguirán en el mismo espacio el viernes 16 de octubre de 9 a 10.30, con una charla básica sobre primeros auxilios en el hogar titulada “¿Sabemos qué hacer ante una emergencia?”. La propuesta estará orientada a brindar herramientas para saber cómo actuar frente a distintas situaciones de emergencia que pueden presentarse en el domicilio. Por otra parte, los miércoles 21 y 28 de octubre a las 13.30 se desarrollará un ciclo de cine. En cada encuentro se proyectarán películas y se abrirá un espacio para compartir opiniones y miradas sobre los contenidos.

El cierre de la programación será el miércoles 28 de octubre a las 10, nuevamente en el Centro Vértiz. Allí se realizará una muestra de teatro comunitario a cargo del programa Almacenes Culturales del EMTURyC. Para participar será necesario realizar una inscripción previa.

Todas las actividades serán gratuitas y estarán abiertas a la comunidad. Desde el Municipio señalaron que las propuestas buscan promover un envejecimiento activo y pleno, además de fortalecer los espacios de participación y desarrollo comunitario. La agenda completa y la información sobre cada actividad se puede consultar en el sitio web oficial de la Municipalidad de General Pueyrredon.

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