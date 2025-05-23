Dictarán el segundo curso de actualización para cuidadores domiciliarios
Será durante los primeros lunes de junio en la Biblioteca Parlante. Es de carácter gratuito y con cupos limitados.
Será durante los primeros lunes de junio en la Biblioteca Parlante. Es de carácter gratuito y con cupos limitados.
Se trata de una herramienta con que cuentan las familias de General Pueyrredon al hacerse necesaria la asistencia y acompañamiento en el hogar de personas mayores.
Es coordinado por la Dirección de Personas Mayores. La propuesta tendrá lugar durante cuatro martes seguidos a partir de este martes 17 en el Centro Gerontológico Diurno.
La capacitación comenzará el 4 de agosto en la Biblioteca Parlante, y constará de cuatro encuentros semanales de 14:00 a 16:00.
Para participar o recibir más información, los interesados pueden comunicarse al 489-4757, de lunes a jueves de 9 a 13.
La concejala de Acción Marplatense, Paula Mantero, impulsa un programa que incluye la capacitación, concientización y puesta en marcha de distintas medidas para promover el buen trato.