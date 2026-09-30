El Gran Pez presentó su agenda completa para octubre, con una programación que reunirá actividades vinculadas al cine, la literatura, la escritura, el diseño, la música y otras expresiones artísticas.

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La primera propuesta será este viernes 2 de octubre a las 18, con la charla abierta y gratuita “El personaje vestido. Del guion al personaje”, a cargo de la diseñadora de vestuario Paula Chiappetta.

El encuentro buscará mostrar cómo se piensa y se construye el vestuario dentro del cine y el audiovisual, no solo como una elección estética sino también como una herramienta narrativa para definir identidades, épocas, contextos y transformaciones de los personajes.

Chiappetta se formó en el Teatro Colón y en la Escola Massana de Barcelona y trabajó en producciones nacionales e internacionales junto a realizadores como Alejandro González Iñárritu, Tarsem Singh y Cesc Gay. Entre sus trabajos aparecen Biutiful, Merlí y La vida misma.

Un día después, el sábado 3 de octubre, habrá una jornada dedicada a la literatura y el cine. A las 17 se realizará “Ponte di Parole”, un encuentro de literatura italiana con lecturas de Valentina Misgur y Simone Metalli, con entrada gratuita. A las 20, Cineclub Dynamo proyectará en formato 16 milímetros Los tallos amargos, película de Fernando Ayala estrenada en 1956. La entrada tendrá un valor de $3.000.

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La programación continuará el 8 de octubre a las 20 con la proyección en VHS de Puppet Master, de David Schmoeller, con presentación de Noelia Custodio. La entrada costará $8.000.

Uno de los encuentros centrales del mes será “Una historia sencilla. Taller de guion y escritura creativa”, que se desarrollará el sábado 10 de octubre, de 14 a 20, en el Centro Provincial de las Artes – Teatro Auditorium.

La propuesta estará coordinada por el escritor, guionista y docente Esteban Prado y la productora audiovisual Oriana Castro. El taller comenzará con una recorrida por distintos sectores del Auditorium y utilizará esos espacios como punto de partida para imaginar personajes, escenas e historias.

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Durante la jornada se trabajarán herramientas básicas de escritura creativa, dramaturgia y guion cinematográfico, entre ellas personaje, situación, conflicto, locación, tratamiento y construcción de escenas.

“Se trata de poner en práctica herramientas de guion y de experimentar con nuestro patrimonio arquitectónico. El Teatro Auditorium será protagonista de la experiencia de escritura”, explicaron los coordinadores.

La actividad será gratuita, contará con 12 cupos y requerirá inscripción previa. Está destinada a estudiantes de Letras y Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de público general interesado en el guion y la escritura.

Ese mismo 10 de octubre, desde las 16, se proyectará Matrix, de Lana y Lily Wachowski, dentro del ciclo Cine Debate Mostri, con entrada a la gorra.

La agenda seguirá el 14 de octubre con “Mambos Jam”, un encuentro gratuito de dibujo y juego desde las 17. El 17 habrá una nueva edición de “Encuentros de Filo Salvaje”, con Santiago Díaz, a las 17.30 y entrada a la gorra, mientras que a las 20.30 se proyectará gratuitamente el documental Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World, de Sasha Waters.

El 22 de octubre, a las 18, se presentará El fondo del mar y otros cuentos aterradores, de Mario Méndez, publicado por Editorial Edelvives, también con acceso gratuito.

El 23, a las 20, llegará Ual·la!, una propuesta de arte sonoro, música experimental y humor protagonizada por Modesto Lai y Alba Rubió, con entradas a $5.000.

Hacia fin de mes, el 30 de octubre a las 18 se realizará “Colección de Eventos Extraños”, con Camila Pastorini Vaisman y orquesta, en una jornada que combinará música y poesía con entrada gratuita.

Finalmente, el 31 de octubre está prevista una actividad sorpresa a cargo de HWARANG, editorial especializada en literatura coreana.

De esta manera, El Gran Pez desplegará durante octubre una agenda amplia y diversa, con actividades para distintos públicos y una fuerte presencia del cine, la literatura y la producción artística local.