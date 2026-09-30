El presidente Javier Milei participó este miércoles de manera virtual en el Coloquio IDEA que se desarrolla en Mar del Plata y centró su discurso en las perspectivas de crecimiento del país, la baja de la inflación y el escenario político de cara al próximo año.

Ads

Durante su exposición, sostuvo que Argentina tiene posibilidades de convertirse en una potencia en las próximas décadas, aunque advirtió que ese proceso requiere “un trabajo sistemático, duro, parejo” y disciplina.

Milei volvió a poner a la inflación en el centro de su programa económico. “Una cosa muy importante para crecer es exterminar la inflación. Nosotros estamos terminando con la inflación”, afirmó, antes de repasar la evolución de ese indicador durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Según planteó, la discusión actual ya no pasa por una eventual crisis cambiaria o una fuerte aceleración inflacionaria, sino por “a qué velocidad va a bajar la inflación” y “a cuánto vamos a poder crecer”.

En ese marco, destacó las ventajas competitivas del país en sectores como el agro, la minería, el petróleo, el gas y la economía del conocimiento. “Nosotros estamos en condiciones para tener un despegue nunca visto”, sostuvo.

Ads

El mandatario afirmó además que Argentina podría atravesar “la expansión de riqueza más grande de la historia argentina” si logra sostener el sendero económico actual y aprovechar esas condiciones productivas.

También aseguró que, en condiciones normales, el riesgo país debería ubicarse entre los 100 y 200 puntos básicos y señaló que la economía podría crecer “a tasas del 7 u 8% per cápita”.

Milei vinculó ese crecimiento con una mejora en los salarios reales y una reducción de la pobreza, y señaló que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Argentina podría ubicarse entre los países con mayor expansión económica.

Ads

Otro de los ejes de su exposición fueron las críticas a sus adversarios políticos. “Enfrente tiene un conjunto de personas que están dispuestos a destruirlo todo”, expresó. Más adelante insistió en que el Gobierno enfrenta a “gente con vocación de destruirlo todo”.

En ese contexto, planteó que el próximo año los argentinos deberán elegir entre dos caminos. “Van a poder elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia”, afirmó.

El Presidente aseguró además que confía en que la sociedad continuará respaldando su rumbo económico. “Los argentinos no se van a dejar engañar”, sostuvo.

De esta manera, desde Francia y ante los empresarios reunidos en Mar del Plata, Milei volvió a defender su programa económico y sostuvo que el país tiene una oportunidad para acelerar el crecimiento, aunque advirtió que el proceso enfrenta fuertes resistencias políticas.

Puede interesarte