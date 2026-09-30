Estudiantes del nivel secundario, inaugurarán este jueves una instalación artística titulada "Cuantos carros entran en un espejo" en el Museo Mar. La obra estará a cargo de los alumnos del Polivalente de arte, pertenecientes a la escuela ESEA Nº1.

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La instalación artística podrá ser visitada en la sala móvil de Silencio Intermitente ubicada en hall del Museo Mar. Esta se compone de una base estructural de hierro con ruedas y gancho de remolque, paredes y techo de policarbonato translúcido y entrada exterior para auriculares y cuenta con una dimensiones de de 2,30 m de alto x 2 m de ancho x 4 m de profundidad.

Esta muestra es resultado de un proyecto educativo entre el propio museo, Silencio Intermitente y escuelas secundarias públicas con orientación en Artes de Mar del Plata con el apoyo de la Fundación Williams. La propuesta surgió el año pasado a partir del programa Ensayar Museos 2025 que reconoció al proyecto “¿Cuántos carros entran en un espejo?” del equipo de Educación del Museo MAR.

Tras meses de trabajo tanto en los establecimientos educativos como en el propio taller de Casa Intermitente, se acercó a los estudiantes participantes del proyecto a la creación artística contemporánea, al trabajo colectivo y a la vinculación con la escena del arte local y el museo.

Producto de esta articulación se facilitó una sala de arte contemporáneo móvil que se trasladara a las escuelas y al museo. Este dispositivo fue creado por dos espacios autogestivos de la ciudad, Silencio y Casa Intermitente.

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Es de señalar que en la primera mitad del año se realizaron encuentros con gestores de Silencio Intermitente y con los artistas que hayan realizado obra en él, con el fin de motivar la creación en un espacio no convencional de arte. A su vez desde el equipo de educación del MAR y docentes a cargo acompañaron durante todo el proceso de creación.

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