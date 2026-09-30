Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la tarde del miércoles luego de que efectivos policiales intervinieran ante una agresión contra su pareja en plena vía pública, en inmediaciones de avenida Colón y Las Heras.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal de DRI UTOI que realizaba tareas preventivas bajo la modalidad de caminantes en jurisdicción de la Comisaría Segunda. Mientras recorrían la zona, los agentes escucharon los pedidos de auxilio de una mujer.

Al acercarse, observaron a un hombre que sujetaba a la víctima de los brazos, la zamarreaba y la arrojaba al suelo mientras intentaba quitarle su teléfono celular. Los efectivos intervinieron inmediatamente y le dieron la voz de alto.

Según la información policial, el hombre inicialmente no acató las órdenes y, con la colaboración de otros agentes, finalmente fue reducido y aprehendido.

La víctima, una mujer de 44 años que se encuentra en situación de calle, manifestó que el acusado era su pareja y explicó que la agresión se habría desencadenado a partir de una discusión vinculada con dinero que recibiría de su madre por su cumpleaños. Además, señaló que habría sufrido agresiones en otras oportunidades.

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El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda y tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso las diligencias correspondientes y la formación de una causa por “lesiones leves agravadas en el contexto de violencia de género”.

Finalmente, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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