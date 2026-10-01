El presidente del bloque de concejales de la UCR + Nuevos Aires, Ariel Bordaisco, presentó un pedido de informes para que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) explique la situación de las prestaciones de salud mental, en medio del conflicto que mantiene con los psicólogos por demoras en los pagos.

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Los profesionales denuncian tres meses de atraso en el cobro de las prestaciones y anunciaron una nueva jornada de protesta para este 2 de octubre. Según advirtió Bordaisco, el conflicto puede afectar directamente a los afiliados, especialmente a quienes necesitan garantizar la continuidad de sus tratamientos psicológicos.

“Estamos atravesando un momento crítico para la salud mental y, en ese contexto, IOMA vuelve a tener problemas con quienes deben garantizar la atención. A los casos graves y las dificultades que venimos conociendo en Mar del Plata ahora se suma este conflicto con los psicólogos”, sostuvo el concejal.

El proyecto presentado solicita que IOMA informe cuál es el estado de la deuda con los profesionales, qué fechas prevé para regularizar los pagos y cuántos psicólogos se encuentran actualmente atendiendo por cartilla en cada distrito de la provincia de Buenos Aires.

Además, Bordaisco pidió conocer qué respuesta brinda la obra social a los afiliados cuando un terapeuta interrumpe la atención por falta de pago y cuánto demora actualmente IOMA en realizar los reintegros correspondientes a consultas efectuadas de manera particular.

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“No alcanza con tener una credencial de IOMA si cuando necesitás atención no encontrás respuestas. Estamos hablando de personas que necesitan sostener sus tratamientos y no pueden quedar atrapadas entre una obra social que no paga y profesionales que legítimamente reclaman cobrar por su trabajo”, señaló.

En ese marco, el concejal también confirmó que el 11 de diciembre se realizará la jornada de trabajo que había solicitado para abordar la situación de IOMA, con la convocatoria a distintas autoridades vinculadas a la salud. Bordaisco había pedido que el titular del organismo, Homero Giles, participe del encuentro en Mar del Plata.

Finalmente, apuntó contra la administración provincial por la situación de la obra social: “Los afiliados aportan todos los meses y tienen derecho a recibir atención. El Gobierno provincial tiene que dejar de administrar los conflictos de IOMA y empezar a resolverlos. Detrás de cada prestación que se demora o se interrumpe hay una persona que necesita atención y no puede seguir esperando”.

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