Mar del Plata tendrá un comienzo de octubre marcado por el frío, la nubosidad y el viento. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana y la tarde podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar.

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La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 8°C, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 12°C, por lo que se espera un ambiente fresco durante toda la jornada.

Uno de los factores más importantes será el viento, con ráfagas provenientes principalmente del sector sur y sudoeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Hacia la noche, la intensidad comenzaría a disminuir.

En cuanto a la humedad, se mantendría elevada y variable a lo largo del día, con valores cercanos al 65% durante la tarde y un aumento hacia la noche, cuando podría superar el 80%.

De esta manera, el jueves se presentará con cielo mayormente cubierto, bajas temperaturas, viento persistente y algunas precipitaciones aisladas, con una mejora gradual hacia las últimas horas del día.

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