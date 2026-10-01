Mar del Plata volvió a convertirse en punto de encuentro del mundo empresarial y político con el comienzo del 62° Coloquio de IDEA, que reunió este miércoles a más de 1.000 empresarios, dirigentes, especialistas y referentes de distintos ámbitos.

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Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la primera jornada puso el foco en cómo transformar la estabilidad en inversión, competitividad, empleo y desarrollo sostenido, con una mirada puesta en las próximas dos décadas.

Uno de los protagonistas del cierre fue el presidente Javier Milei, quien expuso su visión sobre el futuro de la Argentina y la aceleración de las reformas iniciadas por su Gobierno. “Los procesos de crecimiento no son instantáneos. Demandan mucho tiempo. En condiciones normales, Argentina podría converger a ser una potencia. Eso requiere de un trabajo sistemático, disciplina, y existen chances para acelerarlo y lo estamos haciendo”, sostuvo.

El mandatario también se refirió al desarrollo tecnológico y aseguró que el Gobierno busca convertir al país en un “hub de inteligencia artificial”, al considerar a esta tecnología como un acelerador del crecimiento económico.

Además, al referirse a la Corte Suprema de Justicia, afirmó: “Estamos en una República. Hay división de poderes. Lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme”.

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La jornada en Mar del Plata también contó con la participación del expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, quien integró el panel “Aportes para la estabilidad: la experiencia uruguaya” y compartió su mirada sobre las condiciones necesarias para sostenerla en el tiempo.

“La estabilidad cotidiana es lo que más valoran los inversores. Hay cosas que solo pasan o se demuestran con el tiempo. La confianza se demuestra con el tiempo”, expresó. A su vez, advirtió que la estabilidad debe estar acompañada por “audacia” para avanzar hacia el progreso y la prosperidad.

La apertura estuvo a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia, quien planteó la necesidad de pasar de una agenda centrada en la estabilización hacia la construcción de condiciones que permitan sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

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A lo largo del día también participaron especialistas nacionales e internacionales, con exposiciones sobre geopolítica, mercados financieros, cambios demográficos, inteligencia artificial, energía y nuevas dinámicas de inversión, entre otros ejes que atraviesan la economía global.

Con la primera jornada concluida, Mar del Plata continuará durante los próximos dos días como sede del Coloquio, con debates sobre estabilidad, competitividad, educación y trabajo, además de los desafíos para transformar el potencial argentino en inversión, productividad, empleo y desarrollo sostenido.

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