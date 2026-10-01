El canciller Pablo Quirno en un mensaje en video a los empresarios de IDEA, desde París, en el marco de la Argentina Week dio un dato que silencio al publico: "En los primeros 8 meses de este año, el valor de los embarques alcanzó un récord de 67.248 millones de dólares, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2025".

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"Tuvieron su mejor registro en 13 años", dijo. Contrastó esa cifra con el período 2011-2024: "El volumen exportado creció apenas un 9%".

Quirno atribuyó el cambio a la política económica del Gobierno. "Hace 3 años, muchas empresas apenas podían proyectar sus negocios con un horizonte de unas pocas semanas", afirmó. Y agregó: "Con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario".

Apertura de mercados

El canciller informó que los acuerdos comerciales concluidos cubren 30% del PBI mundial. "Partimos de acuerdos que cubrían el 10%", dijo. La Cancillería se propuso llegar a 50% en el mediano plazo y a 80% "en los próximos 4 años". "Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia", afirmó.

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El acuerdo con la Unión Europea ya tiene aplicación provisional. Un segundo acuerdo, con un bloque que la desgrabación no identifica [verificar: ¿EFTA?], extenderá el acceso preferencial a "otras cuatro economías europeas de alto poder adquisitivo".

Quirno dio un ejemplo: "Un productor entrerriano de miel puede exportar a la Unión Europea dentro de una cuota arancel cero frente al 17% a 3 que pagaba antes" [verificar la cifra del arancel]. Y concluyó: "Ahí se mide el valor de la diplomacia comercial".

En Asia, señaló, el acuerdo con Singapur "ofrece una plataforma logística y financiera". La solicitud de ingreso al CPTPP, el Acuerdo Transpacífico, "apunta a cerca de 600 millones de consumidores y el 15% del PBI global", según Quirno. Mencionó además conversaciones con India y Japón y negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.

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Inversiones y recursos

"El mundo necesita a la Argentina", sostuvo el canciller. Explicó que las economías centrales buscan asegurarse energía, alimentos y minerales críticos, y que el país "reúne esos recursos en una región de paz".

Quirno dijo que el RIIC [verificar nombre del régimen] "ya reúne a 25 proyectos aprobados por más de 55.000 millones de dólares". Según el canciller, Milei "acaba de situar el universo de iniciativas por encima de los 200.000 millones". La Cancillería evalúa ocho expedientes de esa cartera.

"Cuando otros países incorporan nuestros recursos a sus planes industriales, ganamos poder de negociación", afirmó.

Sobre Vaca Muerta, planteó que su gas "puede convertirse en fertilizantes que eleven la productividad del agro y en electricidad para nuevas industrias y centros de datos". Y respondió a los críticos: "A quienes todavía se preguntan si Vaca Muerta derrama, les propongo escuchar a las empresas que ya aportan la ingeniería, los servicios y el equipamiento".

Entre enero y agosto, las ventas de energía sumaron 10.667 millones de dólares, "casi un 49% más interanual", según Quirno. Las mineras alcanzaron 4.742 millones en el primer semestre, "con un crecimiento cercano al 75%" respecto del mismo período de 2025.

Alianza con Estados Unidos

El canciller enumeró tres instrumentos con Washington: el acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos, el marco sobre minerales críticos y una iniciativa que la desgrabación transcribe como "PAC CÍVICA" [verificar: ¿Pax Silica?]. Según Quirno, los tres vinculan al país con "las cadenas de inteligencia artificial y semiconductores".

La Cancillería firmó con el EXIM "un marco para movilizar financiamiento por hasta 7.000 millones de dólares de aquí a 2027". El instrumento firmado con YPF "contempla un posible paquete de hasta 6.000 millones para Argentina GNL", dijo. Las firmas abren ahora "el trabajo de estructuración financiera de los proyectos".

El Corredor Bioceánico busca enlazar las provincias mineras y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Quirno dijo que lo lanzaron "la semana pasada, en mayo" [verificar fecha: es contradictoria]. Prevé la modernización de ferrocarriles, ductos y redes energéticas y digitales.

Mensaje a los empresarios

Quirno cerró con un llamado a los empresarios de IDEA. "Durante años, ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo. El gobierno asumió esa responsabilidad", dijo. Los instó a que hagan de la Argentina "el proyecto más ambicioso de sus compañías".