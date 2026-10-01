Un hombre de 39 años fue aprehendido durante la noche de este miércoles, acusado de haber sustraído una mochila a una mujer en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y Guido. Las pertenencias fueron recuperadas y posteriormente reconocidas por la víctima.

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El procedimiento se inició cerca de las 21.55, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que solicitó la intervención policial a raíz de un procedimiento realizado por personal de Patrulla Municipal en la zona de Guido y Vieytes.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Norte se entrevistaron con los agentes municipales, quienes tenían demorado a un hombre señalado como presunto autor de la sustracción.

Según informaron, habían sido alertados por un hombre que se encontraba auxiliando a la víctima. A partir de esa información, realizaron una recorrida por la zona hasta localizar y demorar al sospechoso.

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Minutos después se presentó la mujer damnificada, quien reconoció como propia una mochila negra que había sido recuperada por un particular. Además, indicó que en su interior se encontraba su billetera junto con documentación personal y señaló al hombre demorado como quien habría sustraído sus pertenencias.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso y lo trasladaron a disposición de la Justicia.

Intervino la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del Dr. Vicente, desde donde se dispuso la formación de una causa por “tentativa de hurto”, además de la correspondiente notificación y las actuaciones de rigor.

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El aprehendido quedó a disposición de la Justicia y se ordenó su presentación en la sede del tribunal.