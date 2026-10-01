Los Juegos Bonaerenses 2026 ya transitan su etapa decisiva. Con la finalización de la instancia Interregional, quedaron definidas las delegaciones que participarán de la gran final, que se disputará en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre.

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La 35ª edición del tradicional certamen deportivo y cultural, organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, tuvo este miércoles su última jornada de competencias en Benito Juárez.

Con el cierre de los Interregionales, los representantes de los distintos municipios que lograron clasificarse ya tienen su lugar asegurado en la instancia final. En total, serán más de 30 mil finalistas los que llegarán a Mar del Plata.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó la continuidad del programa y aseguró que para el Estado bonaerense “es una decisión sostener los Juegos”.

Además, señaló que esta edición alcanzó un nuevo récord de participación, con más de medio millón de inscriptos en las distintas disciplinas.

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Finalizaron los Interregionales

La etapa Interregional se desarrolló durante casi un mes y comenzó el 7 de septiembre en San Fernando. Luego, las competencias continuaron en distintos puntos de la provincia, entre ellos Pehuajó, Ezeiza, La Matanza, Dolores y Bahía Blanca.

En total, se llevaron adelante 14 eventos en ocho distritos, con la participación de más de 13.000 chicos y chicas.

La última jornada tuvo como sede a Benito Juárez, donde participaron delegaciones de Ayacucho, Balcarce, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, General Alvarado, General Pueyrredón, Gonzales Chaves, Laprida, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos.

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Las competencias se desarrollaron en nueve espacios deportivos y educativos de la ciudad, entre ellos el CEF N° 50, el Club Atlético Juarense, la Pista de Atletismo, el Polideportivo Municipal, el Predio Municipal de Arena, el Club Atlético Lilán, el Club Argentino, Onas Rugby Club y el Colegio Inmaculada Concepción.

Una amplia variedad de disciplinas

Durante la instancia Interregional se disputaron competencias individuales y por equipos. Entre las disciplinas grupales estuvieron básquet 5x5, cestoball, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, fútbol PCD, fútbol mixto, fútbol playa, futsal, handball, handball playa, hockey, rugby, sóftbol y vóley.

Los clasificados de cada municipio buscarán ahora un lugar en el podio durante la gran final que tendrá a Mar del Plata como sede.

Las novedades de los Juegos Bonaerenses 2026

La edición número 35 incorporó nuevas categorías en distintas disciplinas juveniles, entre ellas ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley.

También se mantuvo la modalidad intergeneracional, que permite la participación conjunta de personas de diferentes edades.

Además, continuaron las competencias destinadas a personas trasplantadas, con pruebas de atletismo en 1.500 metros, natación en 50 metros y tenis de mesa.

Mar del Plata, lista para la gran final

Con los Interregionales ya finalizados, Mar del Plata se prepara para recibir a las delegaciones de toda la provincia durante cinco jornadas de competencia.

Entre el 19 y el 23 de octubre, la ciudad será sede de la gran final de los Juegos Bonaerenses 2026, que reunirá a más de 30 mil participantes en actividades deportivas y culturales.

Bajo el lema “La Pasión de una Provincia”, la competencia volverá a convertir a Mar del Plata en el punto de encuentro de jóvenes, adultos mayores y participantes de distintas categorías y disciplinas de todo el territorio bonaerense.