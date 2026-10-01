El Parque Industrial Mar del Plata-Batán abrió nuevas búsquedas laborales para incorporar personal a empresas que funcionan dentro del predio. En esta convocatoria se ofrecen siete puestos vinculados con diferentes áreas de la actividad industrial.

Ads

La convocatoria fue difundida este jueves 1° de octubre a través de los canales oficiales del Parque Industrial y está dirigida a personas que se encuentren en búsqueda de empleo y cuenten con experiencia o formación relacionada con los perfiles solicitados.

Cuáles son los puestos disponibles

Las empresas buscan cubrir los siguientes cargos:

Supervisor de Producción.

Operario Calificado.

Analista de Laboratorio – Control de Calidad.

Técnico Instalador.

Jefe de Producción.

Técnico de Mantenimiento Industrial.

Operario de Producción Metalúrgica.

Las propuestas incluyen tanto puestos operativos como cargos que requieren conocimientos técnicos, experiencia específica y responsabilidades vinculadas con la supervisión y conducción de equipos de trabajo.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden cargar sus datos personales y adjuntar su currículum vitae a través del portal de empleo del Parque Industrial.

Ads

Desde el predio invitaron a quienes estén buscando una oportunidad laboral a ingresar a la plataforma, consultar las vacantes disponibles y completar el proceso de inscripción correspondiente.

El Parque Industrial y el empleo en Mar del Plata

El Parque Industrial Mar del Plata-Batán reúne empresas de distintos sectores productivos y constituye uno de los principales polos industriales de la ciudad.

Ads

El predio cuenta con más de 70 empresas y genera cerca de 6.000 puestos de trabajo directos, de acuerdo con datos difundidos anteriormente. A su vez, avanza el proyecto del Parque Industrial II, que contempla la incorporación de nuevas hectáreas para ampliar la capacidad productiva local.

Las nuevas búsquedas se suman a otras convocatorias realizadas durante el año. En agosto, por ejemplo, se había difundido una búsqueda de PepsiCo para incorporar operadores de proceso y empaque en su planta de Mar del Plata.

En este contexto, las oportunidades laborales abarcan perfiles vinculados con producción, mantenimiento industrial, control de calidad, instalación y metalurgia, áreas que requieren distintos niveles de capacitación y experiencia.