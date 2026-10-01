Las dificultades para completar la programación teatral de cara al próximo verano volvieron a poner en discusión el presente de la actividad en Mar del Plata. Luego de que Carlos Rottemberg reconociera que, al 15 de septiembre, sólo tenía confirmadas dos obras para sus seis salas y no descartara comenzar la temporada con algún teatro cerrado, el empresario Marcelo González planteó una mirada diferente sobre el funcionamiento de las salas de la ciudad.

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El titular del Teatro Tronador BNA defendió su apuesta por Mar del Plata y sostuvo que su proyecto excede la temporada de verano. “Mi apuesta es concreta, dos escuelas, mucho sacrificio personal, mucho sacrificio profesional, mucho sacrificio económico, y con un objetivo de vida, para Mar del Plata, en la educación, en la cultura, y llevar los mejores espectáculos para que Mar del Plata siga siendo un ancla grande de turismo, la Feliz”, afirmó.

Recordemos que en el Teatro Tronador, no es solo escenario de grandes espectáculos y propuestas, sino que también es un espacio de formación para la ciudad y la zona, ya que funciona el Instituto Superior de Arte de Teatro Colón y la Escuela de Oficios Teatrales del Teatro San Martín. Ambos espacios de formación de primer nivel con base en Buenos Aires y sede en Mar del Plata, a través del Tronador.

En ese sentido, González aseguró que continúa proyectando nuevas propuestas para la ciudad y anticipó que ya trabaja en temporadas futuras. “Por eso llevo a Hairspray este verano, y ya estoy con una gran apuesta para el verano del 28. Sin ayuda de nadie, ¿sí?, pero el músculo es real”, sostuvo.

Frente al escenario planteado por Rottemberg, quien señaló que mantener abiertas las salas implica una erogación muy elevada y que la programación teatral atraviesa un momento complejo, González puso el foco en la necesidad de que los teatros tengan actividad durante más meses del año y cuestionó el rol de las autoridades municipales.

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“Se acabó, hay mucha hipocresía detrás de esto, y la verdad, el municipio, las autoridades, deberían poner un poquito más el foco en la calidad de servicios, en el estado de edificios, de seguridad, en todo sentido”, afirmó.

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González también planteó que los teatros marplatenses deberían ser utilizados durante una mayor cantidad de meses y reclamó que las salas sean exigidas a mantener actividad durante al menos seis meses al año. “A los espectadores, a los artistas, a los productores, a los técnicos, y los teatros en Mar del Plata deberían ser exigidos, que por lo menos tienen que abrir seis meses al año para diferentes situaciones”, señaló.

Y cuestionó directamente el extenso período durante el cual muchas salas permanecen sin actividad: “Es una locura que los teatros de Mar del Plata estén cerrados por lo menos 300 días al año. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, por eso están en el estado que están”.

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De esta manera, el empresario planteó una discusión que excede la programación de la temporada 2027 y vinculó la situación de los teatros con las condiciones generales en las que se desarrolla la actividad cultural en la ciudad. “Es parte de por qué también esta debacle que está pasando en la sociedad argentina. Lo lamento mucho”, concluyó.