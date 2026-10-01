“Mi hijo lloraba y tenía miedo de que me pase algo”. El fiscal Diego Luciani contó así, en el Coloquio IDEA, en Mar del Plata, el costo personal de acusar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

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Luciani recordó la paradoja de su ascenso como fiscal. "En 2015 Cristina me asignó fiscal", dijo. "Éramos 12 en la fiscalía y había que prepararnos mentalmente para hacerlo."

Según el fiscal, la presión aumentó cuando Kirchner asumió como vicepresidenta. "En 2019 Cristina sale vicepresidente y se nos vino todo encima", afirmó. “Las presiones del poder político son muy fuertes.”

Luciani sostuvo que las amenazas tenían un origen concreto. "Venían de medios conquistados por la corrupción", dijo, sin nombrar a ningún medio.

Después habló de su familia. "Yo no lo podría mirar a los ojos a mi hijo si no hacía lo que tenía que hacer", afirmó. El auditorio lo ovacionó durante más de un minuto.

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Las declaraciones de Fernández

Emocionado, el fiscal citó al entonces presidente Alberto Fernández. "Después de mi alegato, el presidente Alberto Fernández dijo públicamente: 'Espero que Luciani no se suicide'", relató.

"La asimetría con el poder es bestial", sostuvo Luciani. Cerró con una referencia a su hijo: "Estuvo orgulloso".

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