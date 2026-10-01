"¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé. No es lo que me preocupa." Patricia Bullrich, senadora nacional, respondió así, en el Coloquio IDEA, en Mar del Plata, cuando le preguntaron si se distanciará del Gobierno de cara a 2027.

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Y siguió: "Creo que lo importante son las ideas, lo importante es el proyecto que tiene que sumarle una mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino". Sobre las candidaturas, dijo: "Cómo se va a ordenar la oferta electoral es algo que aún está en veremos, cuáles van a ser las alianzas".

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Distancia del Gobierno

La prensa le consultó por sus declaraciones de las últimas semanas, que el medio leyó como un alejamiento de la postura oficial. Bullrich rechazó esa lectura:

"Yo creo que planteo aquellas situaciones, aquellos temas, aquellas preocupaciones de los argentinos en este momento, de las empresas, estamos acá en IDEA, un lugar donde las empresas se reúnen para encontrar las mejores salidas para el país, de trabajadores, de estudiantes, de empleados, de PyMEs, de comercios. Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquellos ciudadanos, todos los ciudadanos en general y especialmente aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en la Argentina. Entonces, yo no lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico, en que me paro."

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Planteó que el objetivo es evitar un retroceso: "Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder. El retroceso cuando vino Alberto Fernández fue muy negativo para el país".

Después comparó el desempeño electoral de ambos modelos: "Históricamente los proyectos que han representado un modelo republicano, un modelo democrático, les ha costado más reelegir y al populismo le ha costado menos reelegir". Citó tres casos: "No reeligió Alfonsín, no reeligió De la Rúa, no reeligió Macri. Entonces es importante en este momento que este proyecto vigente pueda avanzar".

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Seguridad en Mar del Plata

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Sobre la ciudad, Bullrich dijo: "Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte, los ciudadanos están indefensos. Es necesario un acuerdo sólido, responsable, entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y las autoridades federales para encontrarle una salida operativa, concreta a la crisis de seguridad que tiene la ciudad".

Contó que habló con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y que "está dispuesta a ayudar". Según Bullrich, Monteoliva mantiene contacto con el intendente Agustín Neme y con las autoridades provinciales. "Eso implica pensar un desembarco que no lo quiero anunciar yo, porque no me corresponde, para ayudar a la ciudad de Mar del Plata, más ahora que viene la temporada, el verano, festivales y demás, y salve vidas y proteja a los ciudadanos de Mar del Plata", dijo.

Competitividad y costos

Consultada por cuándo se sentirán las reformas en el bolsillo, Bullrich pidió velocidad: "Los cambios que se han hecho se verifiquen en cada familia y eso significa velocidad en los cambios, y que los cambios que se están haciendo, muchos de los cuales son muy importantes, como el RIGI, por ejemplo, vayan mostrando rápidamente un horizonte para todas las empresas".

Reconoció los límites: "Sabemos que eso genera problemas, no se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, también se necesita el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades, pero es necesario que Argentina sea un país que compita en igualdad de condiciones con todos los países con que comercia".

Puso un ejemplo de lo que, según ella, ya se logró: "En la actividad tecnológica se ha nivelado el costo argentino al costo internacional. Esto mismo es necesario para la industria, es necesario para la construcción, es necesario para el comercio".

Sobre el comercio, afirmó: "Si el comercio argentino tiene una carga impositiva tres veces más alta que el chileno o que el brasileño, entonces su precio final va a ser mucho más elevado". No indicó la fuente del dato.

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Mensaje a la industria

Bullrich habló antes de un almuerzo con empresarios industriales. Le preguntaron por los peores números de la industria en meses y por el contrabando. Respondió: "La industria argentina es una industria potente. Tenemos industria automotriz, industria farmacéutica, metalmecánica, industria del plástico, tenemos todo tipo de industria en la Argentina".

Planteó una convivencia entre sectores: "No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y por otro lado algunas economías del país, como pueden ser los hidrocarburos, como puede ser la pesca, como puede ser el agro, como puede ser la energía, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar". Propuso hacerlo "con cadenas de valor, con las industrias pudiendo ser proveedoras de estas economías emergentes".

Sobre el margen fiscal, dijo: "No es fácil, porque ya venimos de bajar muchos impuestos y tampoco hay ya un Estado mínimo. Gran parte de los gastos que tiene el Estado Nacional se gastan en jubilaciones, en planes sociales, el 70%, y el resto en salarios públicos". Pidió acompañar esos cambios "con cambios en Ingresos Brutos de las provincias y también con cambios en las tasas municipales". Agregó que "la Corte Suprema de Justicia ha avanzado mucho sobre tasas municipales que no cumplen con el rol que tiene que cumplir una tasa".

Anunció reuniones entre empresas que ya tienen el RIGI y empresas locales: "Va a haber dentro de unos 15 días una serie de reuniones, como para lograr que esas empresas sean proveedoras locales de los grandes proyectos que tienen inversiones". Dijo que eso es "fundamental para que la industria despegue, para que la construcción despegue".

En su respuesta no se refirió al contrabando ni a una posible recesión.