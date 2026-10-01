El Municipio de General Pueyrredón informó que secuestró 420 motos durante septiembre, en distintos barrios de Mar del Plata. Las retenciones fueron realizadas en un trabajo en conjunto de la Patrulla Municipal, la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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Según explicaron desde el Municipio, el objetivo con estas acciones es garantizar el orden en la vía pública, como también prevenir el uso indebido de las motos y a su vez frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

Es en este contexto que se contabilizaron un total de 420 secuestros de motos durante el mes de septiembre, las cuales presentaban diversas infracciones a la normativa vigente.

Los operativos llevados adelante forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, la cual busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

Los controles continuarán en distintos barrios de Mar del Plata, y serán realizados por personal de la Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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