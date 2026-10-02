Mar del Plata tendrá este viernes 2 de octubre una jornada fría y con abundante nubosidad, de acuerdo con el pronóstico previsto para la ciudad por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante la madrugada y la mañana, la temperatura se ubicará alrededor de los 7°C, con cielo mayormente nublado y niveles de humedad cercanos al 85%. Con el correr de las horas, el termómetro comenzará a subir lentamente, aunque el ambiente continuará fresco.

Por la tarde, la máxima rondará entre los 10°C y 11°C. La humedad descenderá hasta valores cercanos al 65% o 70%, mientras que la nubosidad seguirá presente durante buena parte de la jornada.

El viento será uno de los protagonistas del viernes. Se espera que sople principalmente del sector sudoeste, con velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunos momentos.

Hacia la noche volverá a descender la temperatura y se mantendrá el cielo con bastante nubosidad. Además, por efecto del viento, la sensación térmica podría ubicarse algunos grados por debajo de la temperatura real.

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Así, el viernes tendrá condiciones más propias del invierno que de la primavera, con frío, cielo cubierto y ráfagas que se harán sentir durante gran parte del día.

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