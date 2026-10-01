Mar del Plata vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol internacional. Tras la experiencia de la ultima edición, el Valencia CF regresa a San Lorenzo de Mar del Plata para vivir cuatro días de fútbol, aprendizaje y pasión.

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Durante el campus estarán presentes entrenadores de la Academia del Valencia CF, los cuáles brindarán su metodología y harán trabajar a los futuros futbolistas de igual manera como los jugadores de la Academia valencianista.

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Además, algunos jugadores serán seleccionados para viajar a Valencia y vivir una experiencia única entrenando en la Ciudad Deportiva del Valencia CF.

📅 Del 28 al 31 de diciembre

📍 Predio Deportivo San Lorenzo de Mar del Plata, Argentina

Inscripciones abiertas: vcfinternationalcamps.com/argentina-mar-del-plata/

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