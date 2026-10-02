La Selección Argentina de básquet finalmente no jugará en Mar del Plata los compromisos previstos para noviembre y disputará sus encuentros en Zárate. La decisión causó sorpresa debido a que los partidos estaban programados para desarrollarse en el Polideportivo Islas Malvinas.

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Ante el cambio de sede, el intendente Agustín Neme habló en exclusiva con El Marplatense y explicó su versión de lo ocurrido. “La realidad es que estaba todo cerrado y es una decisión pura y exclusivamente de Prigioni, el técnico, que no quiere venir a Mar del Plata porque quieren estar en Buenos Aires por la logística”, afirmó.

El jefe comunal descartó que detrás de la modificación existiera un problema económico o una imposibilidad de la ciudad para recibir al seleccionado. “No es una cuestión económica”, remarcó.

Según explicó Neme, desde la Confederación Argentina de Básquet también existía intención de mantener los compromisos en Mar del Plata y se habían contemplado alternativas para facilitar la llegada del seleccionado. “La asociación les ponía chárter para venir a Mar del Plata, o sea, todo”, sostuvo.

En ese sentido, el intendente cuestionó que los encuentros se trasladen a un escenario de menor capacidad. “Van a un estadio de 2.500 personas, cuando podrían haber metido 8.000”, señaló.

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Además, destacó que las fechas de noviembre coincidían con los Maxi Games, un evento que tendrá una importante presencia de visitantes en la ciudad y que, según contó, permitía proyectar una propuesta especial alrededor de los partidos de la Selección. “Teníamos la idea de un fan fest increíble. Noviembre hubiera sido una fiesta”, expresó.

Neme también recordó la respuesta del público durante la presentación del seleccionado en agosto y reconoció que incluso había existido incertidumbre sobre la convocatoria que tendría el encuentro. “Yo le tenía miedo, no lo llenamos, y se llenó”, afirmó.

Frente a las versiones surgidas después de conocerse el traslado, el intendente insistió en desligar tanto al Municipio como a la Confederación Argentina de Básquet de la decisión. “Es ajeno a la asociación de básquet y a la Intendencia”, aseguró.

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Pese al malestar por lo sucedido, Neme destacó que el vínculo con la entidad que conduce el básquet argentino continúa en buenos términos. “La relación con la CAB es excelente. El básquet siempre va a tener las puertas abiertas de Mar del Plata”, manifestó.

Asimismo, confirmó a El Marplatense que el Juego de las Estrellas previsto para enero continúa en pie.