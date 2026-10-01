Las secuelas de Javier Milei y su videollamada en una escenografía pobre fue uno de los ejes de la conversación al inicio del segundo día del coloquio. Una jornada marcada por mirar hacia el futuro. La justicia, la reforma provisional, la educación y el senado se hicieron presentes en el multitudinario evento.

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"En los primeros 8 meses de este año, el valor de los embarques alcanzó un récord de 67.248 millones de dólares, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2025." El canciller Pablo Quirno dio el dato en un mensaje en video a los empresarios de IDEA, desde París, en el marco de la Argentina Week.

Atribuyó el cambio a la política económica: "Con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario". Informó que los acuerdos comerciales concluidos cubren 30% del PBI mundial, frente a 10% al inicio, y que la meta es llegar a 80% "en los próximos 4 años". Cerró con un pedido a los asistentes: "Durante años, ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo. El gobierno asumió esa responsabilidad".

Fuera del auditorio, el clima fue otro. "Está devaluado el coloquio, son todos segundas líneas", comentó un periodista con trayectoria nacional. Otro asistente comparó con otras ediciones: "Otros años venían presidentes, dueños de empresas. Hoy todos son gerentes y la máxima voz del gobierno fue una senadora", en referencia a Patricia Bullrich.

El comentario más filoso llegó en un ascensor. Un gerente de un gran banco nacional, que habló off the record, ironizó sobre la comparación que reina en el debate público: "¿Qué diferencia hay entre Milei y Lacalle Pou, no?". La pregunta se respondió con silencio.

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Esa senadora fue la voz política del día. En la conferencia de prensa, que según los periodistas "fue más ordenada" que otras veces, le preguntaron si se distanciará del Gobierno de cara a 2027. "¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé. No es lo que me preocupa", respondió. Rechazó la lectura de un alejamiento: "Yo no lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad". Sobre la oferta electoral, dijo que "aún está en veremos".

Antes de un almuerzo con industriales, planteó que "no podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído" mientras otros sectores crecen a ritmos muy altos: "Tenemos que compatibilizar". No se refirió al contrabando ni a una posible recesión, temas por los que le consultaron. Sobre la seguridad en Mar del Plata, sede del Coloquio, afirmó que "los ciudadanos están indefensos" y reclamó "un acuerdo sólido, responsable" entre Provincia y Nación. Habló de "pensar un desembarco" de fuerzas federales, que dijo no corresponderle anunciar. No nombró responsables de la crisis, pese a que le preguntaron por ellos.

Los paneles económicos fueron más cautos. Pablo Goldberg, de BlackRock, sostuvo que "el mercado argentino quedó restringido por las situaciones políticas de gobiernos anteriores".

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Matías Surt, socio director de Invecq, planteó que "falta una reforma previsional". Mariano Nardowsky, director del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, advirtió que "el stock de talento en la Argentina se está terminando".

En ese terreno, la Escuela de Negocios de IDEA apuesta a las alianzas con universidades e institutos: "Nuestra estrategia este año es la colaboración", dijo su directora, Laura Diaz de Souza.

La emoción llegó con el fiscal Diego Luciani, que contó el costo personal de acusar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad: "Mi hijo lloraba y tenía miedo de que me pase algo". Dijo que, desde 2019, "se nos vino todo encima" y que las amenazas "venían de medios conquistados por la corrupción", sin nombrar ninguno.

Con la mirada puesta en los próximos años, el encuentro dejó sobre la mesa una agenda que excede a la coyuntura: reformas pendientes, educación, empleo, seguridad y un vínculo todavía en construcción entre la política y el empresariado.