El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, en el marco de la orden de servicio “Refuerzos de Zona – Plan de Seguridad en el predio de Mar del Plata”. Los agentes realizaban tareas de prevención en inmediaciones de Rosales y calle 238, jurisdicción de la Comisaría 11ª, cuando observaron a un joven que circulaba por el interior de una plaza a bordo de una motocicleta y realizando maniobras imprudentes, además de no utilizar casco.

Ads

Al advertir la presencia policial, el adolescente inició la fuga por Tripulantes del Fournier. Durante la persecución, los efectivos observaron que realizó un movimiento hacia la zona de la cintura, lo que generó sospechas sobre la posible portación de algún elemento.

Ante esta situación, el personal policial efectuó un disparo con una escopeta utilizando un cartucho de estruendo, con el objetivo de detener la marcha. El joven interrumpió momentáneamente su accionar, aunque luego continuó con la fuga.

A pocos metros, perdió el control de la motocicleta y cayó al suelo. Luego intentó continuar la huida a pie, pero fue alcanzado e interceptado por los efectivos.

La moto había sido denunciada como robada

Tras identificar el vehículo, los policías constataron que se trataba de una CF Moto NK300 de color gris, que no tenía la patente colocada.

Ads

Al verificar los datos del rodado, los efectivos se comunicaron con personal de la Comisaría Cuarta, desde donde confirmaron que la motocicleta había sido denunciada como sustraída por su propietario.

El vehículo fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia para posteriormente ser restituido a su dueño.

Intervención de la Justicia de Menores

En el caso intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del Dr. Yáñez Urrutia, que dispuso iniciar actuaciones por el delito de “Encubrimiento” y notificar al adolescente sobre la formación de la causa.

Ads

Asimismo, se ordenó la restitución de la motocicleta a su propietario.

Por tratarse de un menor de edad, el fiscal dispuso su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, con entrega a sus progenitores o a un adulto responsable.