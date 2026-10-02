El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, informó sobre el avance de distintos trabajos de recuperación vial en Mar del Plata, con intervenciones en los barrios San Carlos y Plaza Peralta Ramos, además de tareas de mantenimiento sobre la avenida de los Trabajadores.

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A través de una publicación en la red social X, el jefe comunal destacó que se encuentra en la etapa final el plan de bacheo de hormigón en San Carlos, donde se renovaron cerca de 1.000 metros cuadrados de calzada. Al mismo tiempo, anunció el inicio de un nuevo frente de obra en Plaza Peralta Ramos, donde está prevista la reconstrucción de otros 800 metros cuadrados.

SEGUIMOS RECUPERANDO LAS CALLES DE MAR DEL PLATA



Estamos terminando el bacheo de hormigón en San Carlos, con cerca de 1.000 metros cuadrados renovados, y ya arrancamos un nuevo frente en Plaza Peralta Ramos, donde vamos a reconstruir otros 800 metros cuadrados.



Además, seguimos… pic.twitter.com/eW7wZQSptZ — Agustin Neme (@agustin_neme) October 1, 2026

“Seguimos recuperando las calles de Mar del Plata”, expresó Neme al difundir el estado de los trabajos que lleva adelante el municipio. Según detalló, las tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

Además de las obras de hormigón, el intendente señaló que continúan las intervenciones sobre la avenida de los Trabajadores mediante el sistema de bacheo express y la reparación de losas de hormigón, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación para conductores y vecinos.

Las acciones se enmarcan en los trabajos que el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) viene desarrollando en distintos barrios de Mar del Plata. En las últimas semanas, el municipio también informó avances en obras de bacheo y mantenimiento vial en otras zonas de la ciudad, con varios frentes de trabajo activos de manera simultánea.

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“Más obras, más calles recuperadas y mejores condiciones para circular”, concluyó Neme al resumir los objetivos de las intervenciones que se encuentran en ejecución.

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