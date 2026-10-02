General Pueyrredon amplió su red de monitoreo climático con la incorporación de dos nuevas Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA), instaladas en el predio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y en el Parque Industrial Mar del Plata (PIMDQ).

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Los equipos fueron financiados y ejecutados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, mientras que Obras Sanitarias (OSSE) acompaña su funcionamiento con la provisión de energía, conectividad, seguridad y asistencia operativa.

Las estaciones permitirán ampliar la cobertura territorial de la red y contar con información atmosférica de superficie en tiempo real. Entre las variables que registran se encuentran las precipitaciones, la dirección y velocidad del viento, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica.

Las nuevas EMA se incorporan a un sistema de observación que ya funciona en el partido y que también incluye un Radar Meteorológico, utilizado para analizar la atmósfera, la estructura de las capas de nubes, la reflectividad y la evolución de las tormentas. La red se completa con estaciones ubicadas en la Base Sur de OSSE y en Laguna de los Padres.

La ampliación del sistema busca fortalecer las herramientas de monitoreo y prevención ante distintos escenarios climáticos. En particular, los cambios en los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas asociados al fenómeno El Niño hacen que disponer de mayor cantidad de información local resulte relevante para la planificación y la toma de decisiones.

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Los datos obtenidos por las estaciones también constituyen un aporte para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que puede utilizarlos en la elaboración de pronósticos y alertas frente a eventos meteorológicos severos.

Pero el objetivo de la nueva infraestructura no se limita al seguimiento del clima. Las mediciones también permitirán profundizar los estudios sobre el comportamiento del recurso hídrico subterráneo, especialmente los procesos vinculados con la recarga natural del subsuelo.

En ese sentido, los registros de precipitaciones, temperatura, humedad y presión atmosférica aportarán información para el monitoreo del acuífero que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de Mar del Plata.

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Con la incorporación de las dos nuevas estaciones, General Pueyrredon suma herramientas para ampliar la generación de información ambiental y mejorar el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hídricas, con el objetivo de fortalecer la planificación y el cuidado del recurso que abastece a la ciudad.