Luis Caputo aprovechó su participación en el Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, para lanzar una fuerte crítica contra el actual esquema tributario argentino y anticipar los próximos pasos del Gobierno en materia impositiva.

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“La cantidad de impuestos es absurda”, afirmó el ministro de Economía en un mensaje grabado que fue transmitido ante los empresarios reunidos en la ciudad. En ese marco, sostuvo que el sistema actual es “desastroso” y planteó la necesidad de avanzar hacia una estructura mucho más simple.

Caputo aseguró que el Gobierno proyecta una reforma tributaria para después de 2031. “Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva. Eso es lo que se viene”, señaló.

El funcionario explicó que el cambio no dependerá únicamente de Nación, ya que también será necesario el acompañamiento de provincias y municipios. Según indicó, varios de los tributos que más afectan la competitividad de las empresas corresponden a esas jurisdicciones.

Durante su exposición ante el círculo empresario reunido en Mar del Plata, Caputo defendió además la política económica impulsada por la administración de Javier Milei. Aseguró que desde el inicio de la gestión se redujo la carga tributaria en el equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno y estimó que para 2027 esa baja podría llegar a cuatro puntos.

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El mensaje del ministro se dio en uno de los principales encuentros empresariales del país, donde referentes del sector privado analizan en Mar del Plata el escenario económico, las posibilidades de inversión y las condiciones necesarias para mejorar la competitividad argentina.