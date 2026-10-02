El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón realizo un acto de reconocimiento a la Base Naval de Mar del Plata en conmemoración al centenario de su creación.

Ads

El acto se llevó a cabo en el recinto, y estuvieron presentes el Presidente del Cuerpo, Emiliano Recalt y Ariel Martínez Bordaisco, que fue autor de la iniciativa. Además de los concejales Vilma Baragiola, Noelia Álvarez Ríos y Vanesa Benavidez. Como también integrantes del Departamento Ejecutivo, representantes del Cuerpo Consular, integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad e invitados especiales, como el empresario Florencio Aldrey.

Los honores fueron recibidos por Comandante del Área Naval Atlántica, Fernando Pérez Kuhn, actual Comandante de la Base Naval.

Durante el mismo, Recalt señaló que en el reconocimiento “se destaca a la Base Naval, como un lugar de formación de excelencia y de importancia estratégica en la protección de la República y de sus recursos”. Además destacó: "Este reconocimiento tuvo el acompañamiento de todo el espectro político, lo que resalta la mirada que se tiene de un organismo que está bien afirmado en la comunidad local”.

Después, Baragiola hizo uso de la palabra para darle contexto a este reconocimiento: “La base es fruto de una ley nacional. Se pensó estratégicamente un desarrollo a largo plazo, pensando también en la vinculación con la comunidad y la generación de habilidades profesionales y técnicas", comentó. Y agregó: "Tenemos un puerto que es, para mí, el más importante de la República. Y ustedes también son conscientes de ello. Felicidades”.

Ads

Tras recibir la distinción del concejo, Pérez Kuhn agradeció el gesto institucional y declaró: “Estamos formados y preparados para responder en la defensa de la mejor manera posible. Somos representantes de 24 mil hombres y mujeres, civiles y militares, que en forma humilde y silenciosa hacen su tarea, orgullosos de ello".

"La nuestra es una profesión de riesgo, lo sabemos. Ni mejor, ni peor: es diferente. Y lo hacemos incluso a costa de nuestras vidas, por eso, expresamos estas palabras de agradecimiento al Concejo, que por unanimidad destaca este aniversario. Tiene especial significación para quienes formamos parte de la Armada Argentina y de Mar del Plata”, agregó.

La Base Naval Mar del Plata es una de las instalaciones estratégicas más importantes de la Armada Argentina, cumpliendo un rol fundamental en la defensa marítima, como también en el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva y como sede de la Fuerza de Submarinos y otras unidades navales.

Ads

Puede interesarte