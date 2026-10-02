La actividad comenzará a las 9.30 en la intersección de 11 de Septiembre y San Luis, donde vecinos y aficionados podrán acercarse para observar la partida de distintos exponentes históricos de la marca alemana, algunos de los cuales participan exclusivamente de este tipo de encuentros.

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Luego de la largada, la caravana emprenderá un recorrido por Mechongué y San Agustín, para posteriormente arribar al casco de la estancia Juan Manuel Fangio, uno de los puntos emblemáticos vinculados con la historia del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.

La jornada continuará durante la tarde en Balcarce, donde los vehículos tendrán la posibilidad de girar en el Autódromo Juan Manuel Fangio y completar así una jornada especialmente pensada para los amantes de los autos clásicos y de la historia del automovilismo.

El Vintage Tour 2026 volverá de esta manera a reunir modelos de Mercedes-Benz de distintas épocas en una propuesta que combina patrimonio automotor, rutas de la región y lugares estrechamente ligados a la figura de Fangio.

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