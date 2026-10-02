Guillermo Montenegro decidió regresar a la Intendencia y completar su segundo mandato al frente del Municipio, luego de haberse apartado del cargo en diciembre de 2025 para asumir como senador provincial.

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El regreso también implica que Montenegro deberá dejar su lugar en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Fuentes legislativas confirmaron que el legislador tomará una licencia para asumir nuevamente la intendencia.

Montenegro había llegado a la Legislatura bonaerense después de ser elegido en las elecciones de septiembre del año pasado. Sin embargo, al momento de dejar el Ejecutivo municipal no renunció a la Intendencia, sino que pidió licencia, una decisión que desde el comienzo mantuvo abierta la posibilidad de un regreso antes de finalizar su mandato.

Durante ese período, Agustín Neme quedó al frente del gobierno local como intendente interino y asumió la administración diaria del Municipio. La estructura política del oficialismo, de todos modos, continuó manteniendo una fuerte vinculación con Montenegro, tanto dentro del gabinete como en el bloque de concejales del PRO.

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En los últimos meses, la ausencia de Montenegro del Ejecutivo había generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y empresariales de Mar del Plata, principalmente en medio de reclamos vinculados con seguridad, infraestructura y el funcionamiento del gobierno municipal. Por ejemplo, Luis Barrionuevo, dirigente político y gremial muy vinculado a la ciudad.

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Pese a mantenerse alejado de la gestión cotidiana, el dirigente siguió interviniendo en distintos temas políticos. Entre otras acciones, presentó en el Senado bonaerense un proyecto relacionado con el régimen penal juvenil y cuestionó decisiones judiciales vinculadas con su aplicación en la Provincia.