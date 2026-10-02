El próximo 6 de diciembre, con organización de la empresa ISSports, se llevará a cabo la cuarta edición de la Arena Open Water ISS en lo que se inaugurará la temporada de aguas abiertas en la ciudad de Mar del Plata. Habrá distancias competitivas de 3.000 y 1.500 metros. Además de una carrera de 500 metros para principiantes, a modo de bautismo en el mar.

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La competencia se desarrollará en la playa de la Base Naval (Club Centro Naval) sobre un circuito de 1.500 metros boyado y custodiado por guardavidas, rescatistas con tablas y kayaks que acompañarán el recorrido, como así también con aspirantes desde la playa.

Se premiará a los tres primeros puestos de la clasificación general y de cada categoría por edades, tanto en la rama femenina como masculina.

Inscripciones disponibles en www.issports.com.ar

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