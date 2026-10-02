El martes 29 de septiembre, cerca de las 23 horas , el celular de Zaida Elizabeth Aguirre se apagó y no se sabe nada desde entonces. Fue vista por última vez tras retirarse de su domicilio de calle Alvarado y Tres Arroyos en el barrio Las Lilas.

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Rasgos Físicos: 26 años, 1,65 metros de estatura, contextura delgada y tez blanca. Pelo largo de tono rojizo y ojos marrones. Tatuajes en los brazos con los nombres "Dante" y "Natalia". Piercings en el pómulo y en la aleta izquierda de la nariz.

La vestimenta que tenía puesta la ultima vez que la vieron era un buzo color lila, un top negro y calza negra. Y tenia puestas unas zapatillas negras con cordones blancos.

Ante cualquier información sobre su paradero, contactarse de manera urgente al 911 o al +54 9 2236 77-6680.

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