Buscan de manera urgente a Zaida Elizabeth Aguirre en Mar del Plata
La joven de 26 años fue vista por última vez el 29 de septiembre al salir de su casa en el barrio Las Lilas. Familiares y policías solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
El martes 29 de septiembre, cerca de las 23 horas , el celular de Zaida Elizabeth Aguirre se apagó y no se sabe nada desde entonces. Fue vista por última vez tras retirarse de su domicilio de calle Alvarado y Tres Arroyos en el barrio Las Lilas.
Rasgos Físicos: 26 años, 1,65 metros de estatura, contextura delgada y tez blanca. Pelo largo de tono rojizo y ojos marrones. Tatuajes en los brazos con los nombres "Dante" y "Natalia". Piercings en el pómulo y en la aleta izquierda de la nariz.
La vestimenta que tenía puesta la ultima vez que la vieron era un buzo color lila, un top negro y calza negra. Y tenia puestas unas zapatillas negras con cordones blancos.
Ante cualquier información sobre su paradero, contactarse de manera urgente al 911 o al +54 9 2236 77-6680.