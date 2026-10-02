El Centro de Formación Laboral (CFL)N°405 de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) fue elegida como la única institución educativa de la provincia de Buenos Aires para participar de un proyecto de cooperación con la ciudad francesa de Limoges, que tendrá a la gastronomía como eje principal.

Ads

El CFL 405, tendrá un papel central durante el proceso, el cual se dividirá en tres etapas. En la primera un grupo de 20 personas participará de encuentros virtuales con especialistas en suelos, agronomía, biología, microbiología y nutrición. Donde también elaborarán un menú conjunto y grabarán un video para compartir con los colegas franceses.

Además, está prevista la elaboración de un libro de recetas bilingüe con platos argentinos y franceses. Estas actividades cerrarán en el Festival de Ciencia "Sabores y Saberes", que se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre de este año.

En la segunda etapa, que tendrá lugar entre febrero y marzo de 2027. En esta, una delegación de Limoges visitará la provincia de Buenos Aires. Y la idea será fortalecer los vínculos institucionales, recorrer centros de formación y establecimientos de la industria agroalimentaria y progresar en la selección del chef que representará a la Provincia en Francia.

Por último, en septiembre de 2027, se realizará el Festival de la Porcelana "Toques et Porcelaine", uno de los principales eventos gastronómicos de Limoges. Allí, un chef argentino seleccionado será invitado de honor de la 11° edición del festival y representará a la formación gastronómica bonaerense.

Ads

La agenda incluirá talleres culinarios en la denominada "Ciudad Gourmet", participación en la cena de gala e intercambio con estudiantes de las escuelas de hotelería de Limoges.

Es por esta noticia que secretario de trabajo bonaerense, Walter Correa visitó la institución y declaró: "Es una manera de reivindicar el trabajo que hace la organización sindical en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras acá en Mar del Plata, y también lo importante que es este Centro de Formación Profesional por su gran trabajo y su compromiso".

A su vez Pablo Santín, secretario general de UTHGRA, señaló: “Para nosotros es un orgullo que nuestro Centro de Formación haya sido elegido para representar a toda la Provincia de Buenos Aires en este proyecto internacional”. Y agregó: "Esto demuestra el trabajo que se viene haciendo desde UTHGRA Mar del Plata y desde nuestra Escuela, con una apuesta permanente a la capacitación y a brindar herramientas para el futuro de las familias hoteleras y gastronómicas".

Ads

Durante la visita al ministro de trabajo bonaerense lo acompañaron autoridades provinciales y del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), quienes recorrieron la institución y participaron de la presentación de las distintas etapas que tendrá la iniciativa.

A su vez, del encuentro participaron la directora de Empleo de la Provincia, Claudia Lázaro. También la directora de Gestión de la Formación Laboral del IPFL, Liliana Meret, además fueron parte, Ezequiel Berruecoel secretario ejecutivo del organismo, Raúl Calamante y la coordinadora regional del IPFL, Carolina Arista.

Por parte del CFL 405 estuvieron presentes su directora, Betiana Meljor, y el secretario, Gerardo Iglesias.

Es de señalar que el proyecto de cooperación entre Limoges y la Provincia de Buenos Aires está vigente desde 2022 y tendrá una nueva etapa, que se extenderá entre 2026 y 2029. La cuál estará puesta en fortalecer a jóvenes y mujeres a través de la innovación gastronómica, la producción y el consumo sostenibles.