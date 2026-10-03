El comienzo del fin de semana estará marcado por el tiempo fresco y las precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que durante la tarde se espera una máxima cercana a los 16°C.

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Durante la mañana se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 70% y el 100%. En ese período, la temperatura rondará los 10°C y los vientos soplarán desde el noreste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad se ubicará alrededor del 81%, por lo que el ambiente se mantendrá húmedo y fresco.

Después del mediodía continuarán las condiciones inestables, con cielo cubierto y lluvias débiles. La temperatura alcanzará su punto máximo, cercano a los 16°C, mientras que el viento rotará hacia el norte y mantendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche se espera una mejora progresiva, con una marcada disminución en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura caerá a unos 9°C y el viento continuará del sector norte, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un sábado mayormente gris, húmedo y con lluvias, especialmente durante la primera parte del día, antes de una mejora hacia las últimas horas de la jornada.

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