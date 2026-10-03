José Luis Segovia, quien fuera jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, acordó una pena de siete años de prisión en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita integrada por policías y civiles. El entendimiento fue firmado el 1° de octubre mediante un juicio abreviado, aunque todavía debe ser analizado por la Justicia.

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El acuerdo fue alcanzado con la Fiscalía General y contempla, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y una multa cuyo monto deberá establecerse. Segovia, que permanece detenido en la Unidad Penal 44 de Batán, y su defensa expresaron su conformidad con el procedimiento, la acusación y la pena acordada.

Uno de los puntos centrales del convenio es que el exjefe policial aceptó ser considerado jefe de la asociación ilícita, tal como lo sostuvo la Fiscalía durante la investigación. El expediente también le atribuye hechos relacionados con exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal.

De acuerdo con la investigación, la estructura bajo análisis habría involucrado a efectivos policiales y civiles y habría funcionado a través de distintos mecanismos vinculados con la recaudación ilegal, protección y encubrimiento. Entre las líneas investigativas también apareció el denominado circuito de los “arbolitos”, dedicado al cambio ilegal de divisas.

Para establecer la pena solicitada, la Fiscalía consideró como atenuantes que Segovia no registra antecedentes penales y el concepto favorable surgido de los informes socioambientales incorporados a la causa. Como agravantes, en cambio, fueron contempladas la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de delitos atribuidos y la extensión del daño causado.

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También se tuvo especialmente en cuenta la posición que ocupaba Segovia al momento de los hechos, ya que era el máximo jefe policial del distrito.

El acuerdo alcanzado ahora se suma a otros cinco juicios abreviados que ya se habían concretado dentro del mismo expediente. En esos casos, las penas fueron de entre tres años de prisión en suspenso y seis años de cumplimiento efectivo para imputados considerados partícipes de la asociación ilícita.

Ahora, el convenio deberá ser analizado por un Tribunal Oral en lo Criminal, que deberá determinar si corresponde homologarlo. Hasta que esa instancia se concrete, los siete años acordados entre la Fiscalía, Segovia y su defensa no constituyen todavía una condena firme dictada por un tribunal.

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