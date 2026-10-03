Las dificultades que pueden aparecer a la hora de comer durante los primeros años de vida serán el eje de un taller que se desarrollará en Mar del Plata con el objetivo de brindar herramientas prácticas a las familias.

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La Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredon lleva adelante la propuesta denominada “Alimentación y neurodesarrollo - Desafíos a la hora de comer”, destinada a madres, padres y cuidadores de niños de entre 1 y 5 años.

El próximo encuentro tendrá lugar este lunes 5 de octubre, de 9 a 10.30, en el Centro de Salud 1, ubicado en avenida Colón y Salta.

La iniciativa propone abordar algunas situaciones frecuentes durante la alimentación infantil, como el rechazo a determinados alimentos, las dificultades para incorporar nuevos sabores y texturas, los tiempos prolongados para comer y el uso excesivo de dispositivos tecnológicos durante las comidas.

También se trabajará sobre los momentos de tensión que pueden generarse alrededor de la mesa y las distintas formas de acompañar a los niños respetando sus tiempos y necesidades.

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El objetivo es que las familias cuenten con recursos sencillos para transformar la hora de comer en una experiencia más placentera y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo integral y la incorporación de hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Además del encuentro previsto para octubre, habrá una nueva jornada el lunes 2 de noviembre, también de 9 a 10.30, como parte de las acciones municipales de acompañamiento a las familias durante la primera infancia.

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