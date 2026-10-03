Mar del Plata vivirá este domingo una nueva edición de la tradicional Caravana de la Primavera y, debido al recorrido de los participantes, habrá cortes de tránsito en diferentes sectores de la ciudad.

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La Municipalidad de General Pueyrredon informó el esquema de interrupciones previsto para acompañar la 66ª edición del evento, organizado por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”.

La concentración y el inicio de la caravana están previstos para las 8 en la intersección de Matheu y Jujuy.

Entre las 7.30 y las 9, habrá cortes en Salta y Quintana, Independencia y Quintana, Jujuy y Formosa, y Matheu y España. Estas restricciones podrán ampliarse en caso de registrarse una importante concentración de bicicletas.

Posteriormente, entre las 8.45 y las 9.30, las interrupciones alcanzarán las intersecciones de Juan B. Justo y Catamarca, Juan B. Justo e Independencia, Jacinto P. Ramos y Solís, y Juan B. Justo y Lisandro de la Torre.

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Durante la tarde se desplegará el operativo más extenso. Entre las 14 y las 17.30 se realizarán cortes en Luro y Rioja, Yrigoyen y San Martín, Papa Francisco y San Martín, Mitre y 25 de Mayo, San Luis y 25 de Mayo, Córdoba y Diagonal Alberdi Sur, Corrientes y Diagonal Alberdi, y la rotonda de Diagonal Alberdi.

Además, mientras avance la caravana, personal motorizado realizará interrupciones momentáneas sobre las calles laterales a avenida Luro, entre ellas Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

Ante las modificaciones previstas durante buena parte de la jornada, se recomienda a quienes circulen por estos sectores anticipar sus recorridos y optar por vías alternativas.

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