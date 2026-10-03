Alvarado afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la vuelta de los cuartos de final en la lucha por el primer ascenso a la Primera Nacional.

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El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio José María Minella, donde se espera un importante acompañamiento de los hinchas del conjunto marplatense.

La serie llega completamente abierta después del empate 2-2 en el partido de ida, por lo que el “Torito” buscará aprovechar la localía para avanzar a las semifinales y continuar en carrera por el ascenso.

De cara al encuentro, el club mantiene habilitada durante las 24 horas la venta de entradas a través de su sede virtual. También podrán adquirirse este domingo de manera presencial entre las 10 y las 15.

La Popular Norte más bono tiene un valor de $38.000, mientras que la Platea Norte más bono cuesta $43.000. Para jubilados y pensionados, el precio es de $21.500 y los menores abonarán $10.000.

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Con la ilusión del ascenso en juego y después de una serie que comenzó igualada, Alvarado buscará este domingo dar un nuevo paso ante su gente en el Minella.