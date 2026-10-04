Con el objetivo de reforzar la atención primaria y descentralizar las prestaciones de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Secretaría de Salud de General Pueyrredon desplegará desde este lunes una nueva edición del programa "Salud en tu Barrio". Las unidades móviles e itinerantes se apostarán simultáneamente en la zona sur y en pleno centro marplatense, con atención de 9 a 14.

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El primer punto de atención estará instalado en la Sociedad de Fomento del barrio Santa Isabel (calle 783 y 6). Allí, los vecinos podrán acceder a vacunación de calendario, testeos rápidos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades y mamografías, además de charlas sobre prevención de dengue, tenencia responsable de mascotas y detección temprana de ACV.

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El cronograma en Santa Isabel incluye servicios específicos por día:

Pediatría: Martes, miércoles y jueves (turnos en el lugar).

Martes, miércoles y jueves (turnos en el lugar). Oftalmología infantil y Ginecología: Jueves.

Jueves. Consultorio Médico Móvil (para mayores de 18 años): Martes, miércoles y jueves.

Martes, miércoles y jueves. Castraciones animales: De lunes a viernes por orden de llegada (ingreso antes de las 8:00 AM, cupo de 15 animales por jornada, un animal por persona).

En paralelo, el segundo dispositivo funcionará en el playón de la Catedral (Mitre y San Martín). Allí se ofrecerán los mismos controles generales y la gestión de turnos, sumando de forma continua durante toda la semana el Móvil Odontológico, que brindará atención a niños y adultos sin turno previo, junto a talleres de higiene bucal.

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