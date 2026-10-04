Una de las tradiciones más convocantes de Mar del Plata volverá a ocupar las calles este domingo con la realización de la 66° Caravana de la Primavera, organizada por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo.

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La actividad estaba prevista originalmente para el 20 de septiembre, pero debió ser postergada debido a las condiciones meteorológicas. Finalmente, miles de ciclistas volverán a reunirse este domingo bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”.

La convocatoria será a las 8 en Matheu y Jujuy y la partida está prevista cerca de las 9. Desde allí, los participantes avanzarán por Matheu, avenida Independencia, Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata, en la zona sur de la ciudad.

En ese punto se realizará una pausa para descansar, comer y recuperar energías antes de iniciar el regreso. La vuelta se desarrollará por la costa hasta avenida Luro y finalizará frente al Monumento al General San Martín, donde el acto de cierre está previsto alrededor de las 16.30.

La participación en la Caravana es libre y no es obligatorio estar inscripto. Quienes adquirieron el solapín antes de la postergación podrán utilizarlo normalmente, ya que mantiene su validez. Su valor es de $4.000 y brinda acceso a distintos beneficios y servicios durante la jornada.

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Debido al paso de los ciclistas, el Municipio diagramó además un operativo especial de tránsito con cortes desde las 7.30 y hasta las 17.30 en diferentes sectores de Mar del Plata. Las interrupciones acompañarán el avance de la caravana tanto durante la mañana como en el regreso por la tarde.

Tras la espera obligada por el mal tiempo, Mar del Plata se prepara así para recuperar este domingo una celebración que ya lleva 66 ediciones y que cada primavera reúne a familias, jóvenes y grupos de amigos sobre dos ruedas.