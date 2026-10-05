El comienzo de la semana llegará con tiempo inestable a Mar del Plata. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se registrará una temperatura mínima cercana a los 7° y una máxima de 19°, con probabilidades de precipitaciones desde las primeras horas del día.

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Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que por la mañana las condiciones evolucionarían hacia tormentas aisladas. El viento soplará inicialmente desde el noroeste, con velocidades que rondarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

La mayor inestabilidad se concentraría durante la tarde, cuando el SMN prevé una probabilidad de tormentas de entre el 40% y el 70%. Para ese momento, el viento rotará hacia el oeste, mientras el termómetro alcanzará sus valores más altos de la jornada.

Hacia la noche todavía podrían presentarse tormentas aisladas, aunque el viento cambiará nuevamente de dirección y comenzará a soplar desde el sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad, los datos se ubican alrededor del 39%, aunque podrá variar considerablemente a lo largo del día y aumentar en los períodos de precipitaciones.

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Así, después de un domingo a puro sol, el lunes obligará a volver a tener el paraguas cerca: temperaturas templadas, viento cambiante y tormentas marcarán el inicio de la semana en Mar del Plata.