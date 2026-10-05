El mercado de autos usados mantiene un importante nivel de actividad, en un escenario nacional que cerró septiembre con 170.768 unidades comercializadas y el segundo mejor registro para ese mes en 31 años.

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Frente a agosto, las operaciones crecieron un 10%, aunque el acumulado anual todavía presenta una caída del 4,33%.

Carlos Freijo, gerente general de la Cámara Automotor, se refirió al comportamiento del sector y aseguró: “El mercado del usado sigue en muy buenos niveles. Hemos tenido un septiembre muy bueno”.

En cuanto a las preferencias de los compradores, explicó que los vehículos de gama media continúan concentrando buena parte de la demanda, con modelos como el Volkswagen Gol y el Peugeot 208 entre los principales referentes del segmento.

“En autos usados lo más demandado ha sido siempre el nivel medio, de gama media, en los autos al estilo del Gol, del Peugeot 208, que son los que lideran esa franja”, detalló.

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Por su parte, la alta gama también mantiene un comportamiento estable, pese a tratarse de vehículos considerablemente más costosos. Según Freijo, parte de quienes acceden a estas unidades lo hacen por necesidades vinculadas con su actividad laboral y los viajes frecuentes.

“Hoy el público que arriba a esos autos lo hace muchas veces por cuestiones laborales, gente que viaja, que necesita autos seguros, entonces apunta a una alta gama”, explicó. En ese sentido, afirmó que se trata de “una franja del mercado automotor que se mantiene siempre bastante pareja”.

Entre las camionetas y utilitarios, Toyota Hilux y Ford Ranger continúan liderando la demanda. Sin embargo, el escenario actual presenta una diferencia importante respecto de años anteriores: existe mayor disponibilidad de vehículos cero kilómetro y mejores posibilidades de financiación.

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“Hoy se accede muy fácil al cero kilómetro, dado que hay buenos planes de financiación y hay stock”, señaló Freijo.

La situación contrasta con períodos en los que la falta de unidades nuevas llevaba a los compradores a buscar usados con pocos kilómetros y modelos recientes, que en algunos casos terminaban comercializándose prácticamente al mismo precio que un cero kilómetro.

Otro elemento que comienza a modificar el mercado automotor es el crecimiento de la oferta de vehículos chinos. Para el gerente general de la Cámara Automotor, su desembarco todavía no frenó las ventas de las marcas tradicionalmente instaladas en el país.

“El auto chino, si bien es un poco más barato, no es todo lo que la gente imaginaba”, sostuvo. No obstante, destacó que “son vehículos buenos, sin ninguna duda” y que cuentan con un importante nivel de equipamiento.

“Estamos frente a un nuevo mercado de cero kilómetro que lo está marcando la industria china, así que vamos a ir viendo qué pasa con el correr de los meses”, agregó.

A pesar de la mayor disponibilidad de unidades nuevas, Freijo consideró que el mercado de segunda mano conserva una buena perspectiva, debido a que buena parte de las operaciones por cero kilómetro implican la entrega de otro vehículo que posteriormente vuelve a comercializarse.

“En cada vehículo de esos cero kilómetros normalmente entra algún vehículo usado que después sale al mercado, así que el mercado del usado tiene una muy buena oferta”, concluyó.

De esta manera, Mar del Plata acompaña un escenario de fuerte movimiento en el mercado de usados, mientras el sector atraviesa una etapa marcada por una mayor oferta, disponibilidad de cero kilómetro, alternativas de financiación y la llegada de nuevos competidores.