El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende dará inicio este martes a sus XVI Jornadas Científico Técnicas, un encuentro que reunirá durante tres días a profesionales de la salud, investigadores, docentes universitarios y vecinos de Mar del Plata y la región.

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Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana y se desarrollarán en el Salón de Actos y en distintas aulas del hospital. Además, podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del HIGA.

En esta edición se presentarán cerca de 70 trabajos, entre investigaciones clínicas y epidemiológicas, reportes de casos quirúrgicos de alta complejidad y experiencias relacionadas con la ampliación de derechos y la atención territorial.

Trauma vial, violencias y atención comunitaria

La apertura contará con autoridades hospitalarias y sanitarias. Luego se realizarán paneles sobre la relación entre el entorno urbano y la siniestralidad vial, la situación del trauma en el hospital y el abordaje interdisciplinario de las violencias y los consumos.

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La agenda también incluirá la articulación con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la presentación de los trabajos ganadores de las becas provinciales Julieta Lanteri y talleres participativos abiertos a la comunidad sobre cuidado y prevención.

La directora asociada y referente del área de investigación, Analía Rearte, destacó el valor de producir conocimiento dentro del sistema público de salud.

“Investigar en un hospital público como el Alende no es un ejercicio teórico aislado sino una herramienta cotidiana para entender la realidad de nuestros pacientes y tomar mejores decisiones asistenciales”, afirmó.

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También resaltó que los equipos sostienen la investigación aun en contextos de alta exigencia asistencial, con el objetivo de generar evidencia propia y responder a las necesidades de la comunidad.

Un espacio de formación y encuentro

Por su parte, el director asociado Matías Maciel vinculó las jornadas con el papel del Alende como hospital escuela y centro de formación regional.

“Estas jornadas expresan la identidad que defendemos todos los días, donde el Alende es el gran hospital escuela de nuestra región, un polo formador que combina la atención de guardia más compleja con la docencia, la investigación y la apertura comunitaria”, sostuvo.

El cronograma contempla exposiciones simultáneas durante las tres jornadas y un acto de reconocimiento a trayectorias institucionales.

Quienes deseen participar podrán inscribirse mediante el formulario de inscripción o acceder a la información a través de las redes sociales del hospital.