El Gobierno bonaerense lo designó director ejecutivo de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol. El organismo articula las áreas provinciales que intervienen en el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos vinculados.

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“La Unidad de Coordinación Bahía Bristol lo que viene a hacer es ordenar un sector donde una serie de organismos de la provincia de Buenos Aires funcionan en el lugar”, explicó Felizia. Y agregó: “La idea es justamente tener una coordinación y hacer más efectivo el funcionamiento de todos estos organismos”.

El funcionario justificó la creación de la unidad por el tamaño de la obra. “Se está llevando adelante una obra importante, que tiene un valor de alrededor de 22.000 millones de pesos, que es toda la restauración de la rambla y todo el sector”, dijo. “Por eso la Provincia está muy interesada en que podamos cuidar después todo ese sector, que va a quedar impecable”.

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, ejecuta los trabajos. “Si todo va bien, para antes de fin de año estaría terminada esta primera etapa”, afirmó Felizia. La segunda etapa ya fue licitada, agregó.

Sobre la relación con la Municipalidad, una pregunta que se repite, Felizia respondió: “No tengan duda de que vamos a hablar con la Municipalidad, con el intendente que esté a cargo, con los funcionarios”.

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Y cerró: “Es fundamental que entre todos los marplatenses nos pongamos al hombro cuidar uno de los sectores emblemáticos de la ciudad, como es la rambla, la foto icónica de Mar del Plata. Lo tenemos que hacer entre todos”.

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