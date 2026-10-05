A través de un proyecto de comunicación, concejales de Acción Marplatense reclamaron al Municipio mejoras en los caminos rurales de la zona de Sierra de los Padres y La Peregrina, ante las dificultades que enfrentan los vecinos para circular, especialmente durante los días de lluvia.

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La iniciativa apunta a los barrios El Coyunco, San Carlos y La Gloria de la Peregrina, donde se registran problemas de acumulación de agua, barro y deterioro de las calles. Según señalaron, en algunos casos la situación puede impedir directamente el ingreso y egreso de vehículos.

El reclamo surgió también a partir de planteos realizados por estudiantes de segundo año del Plan FINES, con sede en La Peregrina-El Coyunco, quienes expusieron las dificultades de la zona ante el Parlamento de Jóvenes y Adultos.

Desde el bloque remarcaron que el problema no se limita al estado de las calles, ya que afecta el acceso a derechos básicos. Por esos caminos circulan diariamente estudiantes, docentes, trabajadores, familias, ambulancias, transporte escolar y distintos servicios públicos.

Uno de los puntos señalados es la calle Bartolina Sisa, utilizada para acceder a distintos establecimientos educativos, entre ellos la Escuela Primaria N° 8, la Escuela Secundaria N° 68, el Jardín Provincial N° 924 y sedes del Plan FINES.

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También advirtieron que el estado de los caminos puede generar complicaciones para el ingreso de ambulancias y otros servicios de emergencia, sobre todo durante jornadas con lluvias intensas.

A esto se suma el impacto sobre la actividad productiva. El Coyunco, San Carlos y La Peregrina forman parte de una importante zona frutihortícola de General Pueyrredon, por lo que el deterioro de los caminos también afecta a productores, trabajadores y al traslado de mercadería.

En el proyecto se pidió avanzar con un esquema de mantenimiento preventivo y permanente, mejorar la recepción y seguimiento de reclamos y fortalecer la capacidad operativa de la Delegación Sierra de los Padres-La Peregrina.

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“Garantizar caminos transitables durante todo el año significa mejorar las condiciones para estudiar, trabajar, producir, acceder a servicios de salud y desarrollar la vida cotidiana”, señalaron desde Acción Marplatense.

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